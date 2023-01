Guerra in Ucraina | Putin | “Cessate il fuoco per il Natale ortodosso” Kiev | “È un’ipocrisia | ritiratevi”

Leggi su tpi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Viene bocciata come “ipocrisia” la proposta della Russia di unilinper 36 ore, in occasione del, accogliendo l’appello del patriarca Kirill. Una breve tregua nei combattimenti – 36 ore in tutto – per il, che cade il 7 gennaio. È quanto ha deciso unilateralmente Vladimir, facendo appello all’perché accetti la sospensione delle ostilità. Maha risposto che tregua ci sarà solo quando i russi si ritireranno. Anche l’America bolla la proposta come fumo negli occhi, parlando di un tentativo didi “guadagnare una boccata di ossigeno”: a dichiararlo è il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Non c’è parola che ...