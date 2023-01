Guerra in Ucraina Niente più bombe | scatta il cessate il fuoco | è il Natale ortodosso

RaiNews

L'ha attaccato a colpi di artiglieria l'area di Donetsk per tre volte subito dopo l'entrata in ...del Donetsk presso il Centro congiunto di Controllo e Coordinamento sui crimini di......le spese non collegate alla difesa per far fronte ai costi provocati dall'invasione dell'. ... secondo fonti anonime citate da Bloomberg, serviranno a far fronte ai costi collegati alla, ... Oggi la tregua per il Natale ortodosso dalle 10 alle 22 (ora italiana) di domani 7 gennaio - Via alla tregua dalle 10 (ora italiana) alle 22 (mezzanotte in Ucraina) - Via alla tregua dalle 10 (ora italiana) alle 22 (mezzanotte in Ucraina) Alle ore 12:00 di Mosca, le 10:00 italiane, è entrata in vigore la tregua annunciata direttamente da Putin per il Natale ortodosso.L'Ucraina ha attaccato a colpi di artiglieria l'area di Donetsk subito dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. Lo riporta Tass.