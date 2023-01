Grayson Waller | “Mi piacerebbe molto affrontare Cody Rhodes”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Uno dei prospetti migliori in quel di NXT è senza ombra di dubbioche solo durante l’ultimo anno ha mostrato diversi miglioramenti sia in ring che al microfono, diventando uno dei nomi di punta dello show, soprattutto grazie alla sua interpretazione del ruolo di Heel.punta in alto L’australiano affronterà per il titolo l’NXT Champion Bron Breakker e nonostante sia una sfidadifficile,si dice convinto delle sue possibilità. In una recente intervista l’Arrogant Aussie ha dichiarato che il suo avversario da sogno sarebbe, ecco le sue parole: “Il numero uno per me in questo momento è. So che è infortunato in questo momento, ma si allena come un demonio e sono ...

The Shield Of Wrestling

Men's Iron Survivor Challenge:batte Senza dubbio il match della serata, ricco di azione e ribaltamenti di fronte dall'inizio alla fine.ha "rubato" la vittoria dopo ...Men's Iron Survivor Challenge: Carmelo Hayes vs Joe Gacy vsvs JD McDonagh vs Cinque tra le superstar più promettenti di NXT si sfideranno per una shot al titolo massimo. La lista ... Grayson Waller dichiara di poter vincere la Royal Rumble Uno dei prospetti migliori in quel di NXT è senza ombra di dubbio Grayson Waller che solo durante l'ultimo anno ha mostrato diversi miglioramenti sia in ring che al microfono, diventando uno dei nomi ...Grayson Waller believes he could potentially win the Royal Rumble and even beat Roman Reigns with the right kind of backup.