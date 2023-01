Grande Fratello Vip | per i Donnalisi non c' è pace | Edoardo in lacrime

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Leggi Anche Al 'Vip' baci per tutti... ma non per Onestini e Oriana E' la telenovela del 'Vip' di quest'anno. Un amore a dir poco tormentato e perennemente sulle ...

Il Fatto Quotidiano

Leggi Anche Al 'Vip' baci per tutti... ma non per Onestini e Oriana E' la telenovela del 'Vip' di quest'anno. Un amore a dir poco tormentato e perennemente sulle montagne russe. In un ...I più critici sostennero addirittura che il principe avesse intrapreso un'impresa piùdi lui.aneddoti trapelati finora sembra che il duca non abbia risparmiato colpi durissimi al). ... Grande Fratello Vip, Nicole Murgia si lancia il sale alle spalle al passaggio di Nikita Pelizon Patrizia Rossetti, subito dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha trovato una brutta sorpresa ad aspettarla. Secondo alcune ...Wilma Goich è rientrata in gioco dopo essere stata eliminata, Patrizia Rossetti ha abbandonato per motivi di salute, Pamela Prati ha rivelato di aver ricevuto una proposta di matrimonio da Marco Bella ...