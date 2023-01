Gnonto sta conquistando anche la Premier | «non ha paura di niente»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il media inglese Breaking the lines pubblica un approfondimento su Wilfredattaccante italiano del Leeds che l’altra sera ha segnato il primo gol inLeague nel pareggio contro il West Ham per 2-2.è un prodotto del vivaio dell’Inter che ha deciso di andar via giovanissimo allo Zurigo. Il giocatore voleva giocare titolare in prima squadra e lo Zurigo gli ha dato quest’opportunità:ha iniziato a rappresentare l’Italia a livello giovanile nel 2018 e nei 3 anni successivi ha collezionato 31 presenze, segnando 11 gol nelle varie squadre giovanili degli Azzurri. Poi ha fatto una mossa coraggiosa per la sua carriera. Il suo sogno era giocare nell’Inter dove era stato per otto anni. Non voleva essere “uno per il futuro”. Voleva andare in una squadra in cui potesse avere un impatto immediato in ...