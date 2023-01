Agenzia ANSA

Stati Uniti forniranno aiuti militari all'Ucraina per 3 miliardi di dollari. Lo afferma la Casa Bianca. ....della 12esima votazione per l'elezione dello speaker della Camera dei rappresentanti, le ...conference call del Partito repubblicano il 'raggiungimento' di un accordo con la fronda che finoraha ... Gli Usa forniranno 3 miliardi di aiuti militari all'Ucraina - Ultima Ora Altri tre morti sono stati ripescati nel Mediterraneo e portati a Lampedusa. A perdere la vita nell’ultimo naufragio sono un bambino di un anno e due adulti, un uomo e una donna. Sono annegati dopo ch ...Il presidente Joe Biden domenica sarà al El Paso, in Texas, nella sua prima visita al confine Usa-Messico dal suo ingresso alla Casa Bianca. Il presidente interverrà anche alla Casa Bianca per ...