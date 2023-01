WIRED Italia

Che cosa è lo stiratore verticale Come detto in precedenza,verticali sono strumenti pratici e comodi, che hanno uno scopo ben preciso, ovvero quello di stirare con meno fatica e più ...Entrambipresentano un serbatoio dell'acqua estraibile (da 100ml la prima, da 120ml la seconda) da riempire semplicemente sotto il lavandino, mentre il modello STH3020/10 è equipaggiato ... Gli stiratori verticali per rinfrescare e igienizzare gli abiti anche in viaggio