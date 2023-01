Corriere dello Sport

Francesco non ce l'ha fatta: è morto a 21 anni . Dopo tre mesi di agonia nel reparto Grandi Ustionati di Padova , dopo che lo scorso settembre era rimasto vittima di un incendio cheaveva procurato ustioni gravi sul 95% del corpo, Francesco Rana ha visto la fine delle sue sofferenze. Una giovane vita spezzata in una tragedia compiuta davanti alla casa in cui viveva con la ...Neanche le vacanze per festeggiare il nuovo anno ha potuto passare in serenità. Un'altra storia opaca si è abbattuta sulla vita privata di Francesco Totti, scuotendo la sensibilità di un uomo provato ... Gli amici, i consigli sbagliati, la famiglia Blasi: tutti i retroscena di Totti PONZANO - Gli amici lo chiamavano Squalo per via di quel suo naso pronunciato che ricordava la pinna del predatore dei mari. E in effetti Niccolò Amadio ha addentato la vita assaporandola ...La befana, come ricorda la tradizione, "vien di notte". Ma sotto le due Torri "arriva a ogni ora" o quasi. Questa mattina alle 9, a Palazzo d’Accursio, il sindaco Lepore e il cardinale Zuppi daranno i ...