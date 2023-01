Gli alieni? Ci snobbano! | È questa l’incredibile verità

Leggi su kronic

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Secondo uno studio sulla vita extraterrestre,esisterebbe ma non si sono mai messi in contatto con gli esseri umani per scelta. Le domande sul perché della vita hanno sempre affascinato gli uomini di ogni tempo; nonostante la voglia di conoscenza, però, alcune domande non hanno mai ricevuto una risposta. Spazio: ci sono glie ci snobbano? (kronic.it)Solo negli ultimi 100 anni l’uomo è riuscito ad esplorare il cielo, arrivando fin nello spazio. Tuttavia con le tecnologie in nostro possesso siamo riusciti a raggiungere soltanto una piccola frazione di quello che si crede essere un universo immenso. C’è chi ci crede e chi è scettico, ma anche per gli scienziati non è difficile ipotizzare che, in questo vaso universo da noi inesplorato, esistano forme di vita più o meno intelligenti. Alcuni sono convinti che esistano civiltà molto più ...