Gli aerei con i prezzi più pazzi del mondo sono quelli che volano verso la Sicilia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) C’è chi organizza le corriere, come negli anni Sessanta. Torpedoni che attraversano il Paese. Ci hanno pensato i ragazzi del gruppo “Un terrone a Milano”: per centotrenta posti sul bus Gran Turismo da Milano giù giù fino a Catania e Palermo hanno avuto quest’anno più di tremila richieste. C’è chi fa i sit-in all’aeroporto. Come altri ragazzi,del comitato “Un Si Parte”, che hanno fatto un blitz ed esposto uno striscione al “Falcone e Borsellino” di Palermo con la scritta: «L’emigrazione forzata costa cara: no al caro voli!». C’è infine chi raccoglie le firme per creare una compagnia aereana.tante le forme con cui, in, si combatte la questione del “caro voli”, cioè dell’impennata dei costi dei biglietti, soprattutto sotto le feste natalizie. Un volo da Milano a Roma o ...