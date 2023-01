Giulia De Lellis | problemi durante il viaggio | “Mi resterà il trauma”

ilmessaggero.it

Dee il suo compagno, Carlo Beretta, hanno raccontato la loro terribile esperienza vissuta con gli aerei durante il viaggio fatto per capodanno. Il difficile rientro in patria di...A rovinare il viaggio da sogno diDee il fidanzato è stata la cancellazione del volo di ritorno da Saint Barth, che ha costretto la coppia a prendere un jet privato per non perdere la ... Giulia De Lellis, vacanze da incubo ai Caraibi: «Una tragedia, abbiamo dovuto prendere un jet privato» Vacanza finita male per Giulia De Lellis: arriva lo sfogo su Instagram La popolare influencer ha deciso, insieme al compagno Carlo Beretta, di recarsi ai ...Giulia de Lellis ha raccontato sui social di aver vissuto una vacanza ai Caraibi da incubo: ecco cos'è successo ...