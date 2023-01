(Di venerdì 6 gennaio 2023) "Va cambiata immediatamente" lativa vigente suisu chi muore durante il periodo di alternanza scuola-lavoro "e lo faremo con il prossimo decreto a cui stiamo lavorando in questi giorni, primo veicolotivo utile". Sono le parole deldel Lavoro Marina, intervenendo sulla morte a settembre delGiuliano De Seta in una fabbrica a Noventa di Piave (Venezia), ma non risarcita da Inail in base allativa vigente.

Sky Tg24

...delGiuliano De Seta in una fabbrica a Noventa di Piave (Venezia), ma non risarcita da Inail in base alla normativa vigente. Calderone: cambieremo norma su risarcimenti vedi anche...La rabbia della famiglia Giuliano De Seta,in stage: il feretro, in una bara bianca, accolto ... 'Quando muore undurante un periodo di alternanza scuola - lavoro in azienda è una grave ... Giovane morto in stage, ministro Calderone: cambieremo la norma sui risarcimenti Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, mister Allegri è intervenuto in conferenza stampa e ha speso due parole anche per Gianluca Vialli, scomaprso poche ore fa: "Prima di ...In carriera ha vinto tutto, con Sampdoria, Juventus e Chelsea. Grande campione, uomo intelligente e per bene. Gianluca Vialli aveva solo 58 anni, dal 2017 combatteva contro un tumore al pancreas.