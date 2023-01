Gianna Nannini su Vialli | «Un’anima gentile e leale»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Anche la cantante, dal suo profilo Instagram, ha voluto ricordare Gianluca. Di seguito le sue parole. «Una persona che mi è tanto cara, che ho conosciuto nella sua anima. Non posso ancora crederci. Ci sono esseri che come lui fanno parte dell’immortalità, in questo nuovo viaggio lo abbraccio profondamente, e mi dispiace non poterlo fare come l’ultima volta che ci siamo visti. Vicina nel dolore a tutti i familiari e a coloro che hanno avuto il grande onore di conoscere il suo animo sportivo e la sua immensa e contagiosa lealtà. Grazie Gianluca» L'articolo proviene da Calcio News 24.

