(Di venerdì 6 gennaio 2023) Si è appena concluso in maniera triste, per gli amanti del calcio e dello sport, ma della vita in generale, il 2022 e già il 2023 ci presenta il suo carico di amarezza Allo spirare del vecchio anno avevamo salutato Sinisa Mihajlovic, ancora non si è spenta l’eco malinconica dell’addio a Pelé, questo nuovo si apre con la triste notizia della morte di. È il terribile, inesorabile, conto che presenta la vita portandosi via quelle persone che hanno incarnato la passione, la gioia, attraverso il gioco del calcio.è stato un calciatore, ma soprattutto è stato un attaccante, uno che aveva quindi confidenza con la gioia che trasmette questo sport, trasmettendola attraverso i suoi gol ai tanti tifosi appassionati che venivano a vedere lui e le squadre dove militava. Ogni gol era una scarica di adrenalina che pervadeva ...

Fedez ricorda, scomparso oggi, venerdì 6 gennaio 2023, all'età di 58 anni, con il quale aveva condiviso le paure, i timori e i dolori della malattia. Anche il cantante, infatti, è stato colpito ...Il mondo del calcio , ma anche la politica e i medici che lo hanno accompagnato durante i tentativi di arginare la malattia. L'addio a, morto a 58 anni per un tumore al pancreas, tiene insieme in modo trasversale mondi apparentemente lontani. E anche questo racconta chi era l'uomo prima che il calciatore. 'Una ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas Reazioni da tutto il mondo (del calcio e non solo) alla notizia della morte di Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni in una clinica di Londra a causa ...L'abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli tra gioia e commozione dopo il trionfo dell'Italia a Euro 2020. Il ct e Vialli, legatissimi in campo e fuori, colgono un ...