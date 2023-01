Gianluca Vialli Tribute VIDEO

La Gazzetta dello Sport

ROMA - È morto oggi a 58 anni, da cinque anni lottava contro un tumore. Un "ospite indesiderato" che è arrivato nel 2017 e non è andato più via, nonostante a tratti fosse rimasto in silenzio acquattato in un angolo.si è spento a 58 anni. Notizia che ha unito tutti nel cordoglio: memorabile la sua frase nei confronti dell'Atalanta Stamattina all'età di 58 anni è morto. Non solo un guerriero in campo, ma anche nella vita: garantendogli elogi da parte di tutti, anche degli avversari. L'ex Juve non ha mai indossato ... È morto Gianluca Vialli, ci lascia a 58 anni il grande bomber di Samp e Juve La frase del portiere di riserva nerazzurro nel tunnel sembra pronunciata con tono leggero, ma ai supporter partenopei - che non hanno gradito presunti interventi rudi su Kvaratskhelia - non è andata ...Lutto nel mondo del calcio con la scomparsa a 58 anni di Gianluca Vialli. Sui social il Napoli ha pubblicato un post: "Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si uniscono al dolore ...