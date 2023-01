Gianluca Vialli morto | le reazioni più illustri e toccanti sui social

RaiNews

Dal mondo del calcio a quello della politica e delle istituzioni, è unanime la commozione e il cordoglio per la scomparsa di, il grande campione spentosi la scorsa notte all'età di 58 anni, dopo una lunga lotta contro il tumore. "Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l'...Il messaggio della Cremonese in ricordo di, ex attaccante del club grigiorosso. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato della Cremonese in ricordo di, ex attaccante scomparso a 58 anni per un tumore. ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - La storia di Vialli, un gentleman nella vita e nello sport - La storia di Vialli, un gentleman nella vita e nello sport Gianluca Vialli sarà per sempre ricordato dai tifosi della Juventus come il capitano che ha alzato al cielo la Champions League nella stagione 1995/1996. Una maglietta blu, la fascia bianca ...La leggenda della Nazionale e del Cagliari Gigi Riva commenta con dolore la prematura scomparsa di Gianluca Vialli: si conobbero nella militanza azzurra (Fonte: L’Unione Sarda) “Mi dispiace, era un ra ...