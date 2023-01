Gianluca Vialli morto | il rapporto del campione con la tv Dalla Gialappa’s alle parole dette a Cattelan | “Vale la pena fare solo cose che amo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La zazzerona riccioluta prima, la pelatona poi. Il sorrisone a ventiquattro denti prima, il traforo del Monte Bianco tra gli incisivi poi. Chi ricordain tv, ail guascone con la, a condurre una trasmissione assieme a Vujadin Boskov, a schivare le domande di Franco Costa, a litigare con Sinisa Mihajlovic (a proposito non era fallo quello di Acquah in Juventus-Torino), ha in mente quella spensierata gioia di vivere, quella delicata fraterna presenza che dal campo tracimava spesso tra serio e faceto sul piccolo schermo. È l’epoca in cui il calcio comincia a prendersi, paradossalmente, sempre un po’ meno sul serio. L’epoca in cui il calciatore comincia ad essere una celebrità non piùsul campo. E, fresco moschettiere della Sampdoria che vince lo ...