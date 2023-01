Gianluca Vialli morto | il punto della Gazzetta dalla clinica dov' era ricoverato

La Gazzetta dello Sport

TORINO. Un minuto di silenzio allo Stadium e la squadra con il lutto al braccio. La Juventus ricorderà ufficialmenteprima della partita di campionato con l'Udinese, in programma domani alle ore 18, ma l'omaggio del mondo bianconero è iniziato subito dopo la notizia della scomparsa del capitano sui ...Della malattia che lo attanagliava,non amava parlare. Ma iniziò a farlo, da campione, per essere d'esempio come sempre aveva fatto nella sua vita: lo fece sperando di poter essere di aiuto e supporto per gli altri. "... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas Fedez e Gianluca Vialli hanno combattuto per vie traverse con lo stesso male. Il cantante gli ha dedicato un ultimo saluto su Instagram.Il mondo del calcio, ma anche la politica e i medici che lo hanno accompagnato durante i tentativi di arginare la malattia. L’addio a Gianluca Vialli, morto a 58 anni per un tumore al pancreas, tiene ...