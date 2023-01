Gianluca Vialli morto – I successi a Genova | la gloria con la Juventus | la fama a Londra col Chelsea | gol e miracoli di un uomo coraggioso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Coraggio. Se c’è una parola che può essere associata aè coraggio: nel lanciarsi su un pallone contro i più forti difensori della Serie A, nell’andarsene all’estero quando non lo faceva nessuno, nel rinunciare alla nazionale o nel combattere il cancro. Il coraggio dettato da una personalità forte, un carattere puntiglioso, perfezionista e sicuramente difficile e da una intelligenza evidente. Una storia che inizia da Cremona, in una famiglia agiata: ultimo di cinque figli e il pallone sempre sotto il braccio. Riccioluto, spericolato ma furbo: all’oratorio corre e segna tanto e lo nota il Pizzighettone che lo prende nei Giovanissimi, ma è fuori quota per qualche giorno, si scoprirà poi, e allora ne approfitta la Cremonese. Mezzo milione e passa in grigiorosso. A 16 anni arriva l’esordio tra i professionisti: in Serie C, con Vincenzi a ...