Gianluca Vialli morto | Fedez lo ricorda con un video su Instagram

La Gazzetta dello Sport

Fedez enon si erano mai conosciuti dal vivo, ma aveva subito la stessa operazione, sebbene per due patologie diverse. Il cantante ...Lapo Elkann, fratello di John, patron di Exor, società proprietaria della Juventus, ha ricordato con un video sui suoi profili social... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas Gianluca Vialli 5 partite per ricordarlo, perché l'attaccante parla attraverso i gol, a tutte le latitudini: ne abbiamo scelto una per squadra.Dal 2004 Vialli ha svolto anche attività nel campo del sociale con la creazione, assieme Massimo Mauro e a Cristina Grande Stevens, la 'Fondazione Vialli e ...