Gianluca Vialli morto | chi è la moglie Cathryn White Cooper Il messaggio della famiglia | “Il suo esempio vivrà per sempre nei nostri cuori”

- Si è spento a Londra dopo aver lottato per 5 anni con dignità e coraggio contro un cancro al pancreas. Ha indossato le maglie della Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea e quella azzurra della ...Oggi quello striscione non c'e più, come, che se ne è andato stamani a 58 anni, per sempre. Ma è rimasta una sciarpa della Samp, appesa all'inferriata. Qualche settimana fa il ... È morto Gianluca Vialli - Calcio Celebriamo Gianluca Vialli con la poesia "Per Sempre" di Giuseppe Ungaretti. Personaggi della sua grandezza infatti sono destinati a vivere per l'eternità ...Il club ligure ricorda il suo uomo simbolo e le sue imprese in blucerchiato. La Sampdoria ricorda Gianluca Vialli, morto a 58 anni per un tumore. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu s ...