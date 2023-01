Gianluca Vialli | l’uomo dai grandi valori che lascia un’eredità importante

(Di venerdì 6 gennaio 2023)si è spento oggi all’età di 58 anni a causa di un tumore Direstacarica di, gli stessi che è riuscito a trasmettere ai suoi compagni dell’ambiente di lavoro e non solo. “G rande, I ntelligente, A mabile, N obile, L eader, U mile, C arismatico, A mico”: è con questo acronimo di aggettivi che Leonardo Bonucci oggi su Instagram ricorda. “Sei stato un esempio per tutti noi. In un momento di così forte dolore penso a Te, alle tue parole in ogni raduno, alla tua forza, alla voglia di essere con noi anche a discapito della tua salute”. “Un uomo con deiimportanti – conclude infine Bonucci – e che dovrà vivere dentro ognuno di noi perché i...

L'ultimo abbraccio pubblico tra Roberto Mancini e, tra gioia e commozione, dopo il trionfo dell'Italia a Euro 2020, rimarrà nello memoria di tutti. Il ct e Luca, legatissimi in campo e fuori, avevano colto un successo straordinario a ...I funerali disi terranno in forma privata a Londra nei prossimi giorni. Ecco la decisione della famiglia I funerali disi terranno in forma privata a Londra nei prossimi giorni. ... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Calcio : a 58 anni l’ex attaccante della Nazionale di calcio, della Sampdoria e della Juventus, prima di approdare a Londra, si è spento nella capitale inglese, dopo aver combattuto contro un tumore al pancr ...Fuori da Stamford Bridge striscioni e messaggi in memoria di Gianluca Vialli: ecco come il Chelsea ricorda il suo campione ...