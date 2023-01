Gianluca Vialli | le sue parole sulla malattia

Due giorni prima della finale degli Europei del 2021 - poi vinta ai rigori sull'Inghilterra, a Wembley -, capo delegazione della Nazionale, parla a tutta la squadra nel centro tecnico di Coverciano, riuscendo a vincere le lacrime. E legge un passo di un discorso del presidente degli Stati ...A volte poche parole sono in grado di racchiudere l'essenza di una persona. Quelle che rappresentano al megliole ha pronunciate lui stesso, nell'intervista di quattro anni fa concessa al Corriere della Sera. "Spero che la mia storia possa aiutare altri ad affrontare nel modo giusto quel che ...Giornata di lutto per il calcio italiano, e per la Juventus in particolare: si è infatti spento, all'età di 58 anni, Gianluca Vialli, ex bomber dei bianconeri e della ...E' morto Gianluca Vialli. L'ex campione di Sampdoria e Juventus aveva 58 anni e da tempo era afflitto da un cancro al pancreas. Vialli si trovava a Londra e, qualche settimana fa, aveva annunciato lo ...