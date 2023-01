GIANLUCA VIALLI | LA VITA IN DIRETTA DEDICA L’APERTURA AL GRANDE CAMPIONE

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lainaprirà la puntata odierna con uno speciale omaggio a. Ildi tante battaglie sportive si è spento stamattina in una clinica di Londra per un tumore al pancreas, battaglia combattuta fino all’ultimo con la tenacia e la dignità che lo ha sempre contraddistinto in campo e nella. Nel programma condotto da Alberto Matano si susseguiranno collegamenti da Londra con il corrispondente Rai Marco Varvello, filmati e servizi sulladel celebre calciatore e gli interventi di numerosi ospiti, tra i quali Ivan Zazzaroni, Adriano Panatta, Paola Ferrari, Alba Parietti. Un omaggio speciale per testimoniare il cordoglio e la commozione che la scomparsa di questouomo ha suscitato in Italia e nel mondo.

lascia un grande vuoto con la sua morte, l'ex compagno Fulvio Collovati lo ricorda con parole commosseGrande cordoglio in tutto nel mondo del calcio, per la scomparsa di...... "Non mi era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo" Con una storia su Instagram, anche Fedez ha voluto ricordare la scomparsa di. Di ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas (ANSA) - ROMA, 06 GEN - Il calcio piange Gianluca Vialli e la Figc per ricordarlo la Federazione ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in.“Di fronte ai colpi della vita i perdenti rispondono: perché proprio io I vincenti rispondono: mettimi alla prova” ...