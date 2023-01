Gianluca Vialli | il ricordo del Chelsea | tutto il meglio del campione

La Gazzetta dello Sport

... arresosi a una forma aggressiva di leucemia il 16 dicembre scorso, e la morte il 29 dicembre di Pelé, o Rei, a 82 anni, si è spento oggi in una clinica di Londra, ex attaccante di ...è stato un 'avversario difficile sul campo e con molto coraggio, come si è visto in malattia'. Lo dice all'Adnkronos Fabio Capello. 'Un giocatore vero, di qualità e quantità e ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas Le parole di Giovanni Di Lorenzo sul compianto Gianluca Vialli sono molto commoventi e ne rafforzano il ricordo generale ...Redazione 6 Gennaio 2023 Uncategorized Commenti disabilitati su Commovente il filmato dall’U.C. Sampdoria dedicato a Gianluca Vialli dal titolo:Una firma per sempre: ciao Luca Vialli, uno di noi!