Gianluca Vialli ha chiuso un cerchio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Già adesso, a un paio di settimane dalla “fiesta” – in un disincanto che si affinerà ulteriormente nel tempo- molti tratti dell’Italia a EURO 2020 si ridisegnano e ricompongono. “Il Mancio” ha svolto un grande lavoro di (ri)fondazione, ma la sua meravigliosa Nazionale non è stata, come da troppe rappresentazioni iperboliche, l’Olanda di Michels-Cruijff o la Spagna-Barça. Certo, ha avuto il merito di surclassare quasi ogni squadra quanto a condizione atletica (in un torneo in cui si arriva, com’è noto, sulle ginocchia) e a focus di principi di gioco (possesso-fraseggio, movimenti collettivi); ma soprattutto ha unito a quei vantaggi una lucidità e una resistenza psico-agonistica decisive nel capitalizzare un quadro caratterizzato da involuzioni strutturali (l’Olanda) o contingenti (il Belgio e l’Inghilterra), o da veri e propri harakiri (la Francia o la Germania, che pure ha forse ...

Sport Mediaset

Le parole diGravina, Presidente della FIGC, in ricordo di. Tutti i dettagli sulla nota Di seguito la nota pubblicata dal PresidenteGravina sul sito della FIGC in ricordo di. PAROLE - "Sono profondamente addolorato, ho sperato ...è morto oggi, 6 gennaio 2023 . L'ex calciatore e dirigente della Nazionale si è spento a 58 anni , dopo una lunga battaglia con il tumore al pancreas , quella malattia considerata una ... Un altro lutto per il calcio: addio a Gianluca Vialli - Sportmediaset Hai firmato “Si”. Per chi “Per noi”. Il giornalista, Franco Costa della sede Rai di Torino, corre lungo il campo, Gianluca Vialli di più, e ci mancherebbe, è un atleta, il bomber, il simbolo della S ...L'ex attaccante della Sampdoria aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas. Aveva da poco lasciato il suo impegno in Nazionale al fianco di Mancini per l'aggravarsi della malattia ...