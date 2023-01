Gianluca Vialli è morto | stroncato da un tumore a 58 anni La famiglia | «Vivrà per sempre nei nostri cuori»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È. L’ex calciatore e dirigente della Nazionale si è spento a 58, dopo una lunga battaglia con ilal pancreas. Il mese scorso aveva annunciato l’addio al lavoro con gli Azzurri, per dedicarsi alla malattia, che era tornata a prendere il sopravvento. Dopo il ricovero in ospedale, le condizioni disono precipitate in poche ore. Il 6 gennaio la notizia del decesso.muore a poche settimane di distanza dall’ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic, ucciso dalla leucemia. «Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di. Circondato dalla suaè spirato la notte scorsa dopo cinquedi malattia affrontata con coraggio e ...

GENOVA. Un faro. Una luce. Questo eraper Attilio Lombardo compagno nella Sampd'oro di Paolo Mantovani che sotto la guida tecnica di Boskov vinse lo scudetto nel 1991. Una luce in campo e fuori. Lombardo che corre sulla ...Mondiali 2026, ufficiali le sedi Una firma per sempre: ciao Luca Vialli, uno di noi Dolore e commozione in diretta per la scomparsa di Gianluca Vialli. Alcuni volti noti di Sky non hanno trattenuto le lacrime nei loro interventi per ricordare l'ex attaccante. È il caso di Alessandro ...La nuova vita di Gianluca Vialli, chiusa l’esperienza di campo prima con gli scarpini ai piedi e poi in panchina, inizia, di fatto, con il matrimonio: nel 2003, infatti, ...