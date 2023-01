Gianluca Vialli è morto | moglie | figlie e quando ha scoperto la malattia | lunghissima lotta contro il tumore

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La morte di, ex calciatore, allenatore e capo delegazione della Nazionale Italiana guidata dal suo fraterno amico Roberto Mancini, ha sconvolto l’opinione pubblica e l’intero mondo del calcio.e vita privata del calciatore L’ex calciatore lascia laCathryn White Cooper con cui si era sposato nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

53 gol con la maglia bianconera della Juventus , ma non solo:è stato uno degli attaccanti italiani più forti della sua generazione, grazie alle doti di finalizzatore accompagnate da una forza fisica non indifferente. Molti i gol di pregevole ...In queste ore di forte commozione per l'addio a, una delle istantanee più belle della sua carriera, dentro e fuori dal campo, è senza dubbio l'abbraccio dopo il trionfo europeo del 2020 in Nazionale con l'eterno amico Mancini. Gli ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas Gianluca Vialli, ospite nel luglio 2019 alla cena benefica del progetto #Thisability a Cremona, si era commosso parlando della malattia che l’aveva colpito, un tumore al pancreas. Alla vigilia del suo ...Messaggio commosso di Fedez dopo la notizia della morte di Gianluca Vialli: “Mi ha dato un aiuto quando stavo male, conosceva il mio stesso dolore”.