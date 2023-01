Gianluca Vialli e l' ironia Quando si finse cinese al telefono per evitare l' intervista

Agenzia ANSA

Fianco a fianco con Alessandro Cattelan a parlare di un tema tanto semplice quanto tremendamente profondo: la felicità. Una delle ultime interviste rilasciate daprima di andarsene è il faccia a faccia con Cattelan e trasmessa nella sua serie "Una semplice domanda" (Netflix). "Io sento di avere meno tempo per essere un buon padre e un esempio ...- Si è spento a Londra dopo aver lottato per 5 anni con dignità e coraggio contro un cancro al pancreas. Ha indossato le maglie della Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea e quella azzurra della ... È morto Gianluca Vialli - Calcio Il messaggio di addio della società: "Gianluca Vialli era sampdoriano e i sampdoriani erano con Gianluca Vialli. Continueremo ad amarti e adorarti perché tu sei meglio di Pelé" ...Scomparsa Gianluca Vialli, Zenga saluta via social il grande amico di sempre: solo pochi giorni fa il post in cui gli stringeva la mano… Quante parate ha fatto Walter Zenga sui tiri di Gianluca Vialli ...