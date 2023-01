Gianluca Vialli | dagli aneddoti di Cremona all’arrivo a Genova fino all’era londinese | il ricordo dei compagni di squadra al Fatto it

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Mario Montorfano ehanno condiviso la stanza in ritiro per tre anni. Classe 1961, tra campo e poi panchina Montorfano è una delle bandiere più fedeli nella storia della Cremonese ed oggi ha perso un pezzo della sua giovinezza. “Io e Luca siamo cresciuti insieme – racconta a ilquotidiano.it – quando lui era negli Allievi, io nella formazione Berretti. Ho esordito tra i professionisti prima io che sono più vecchio, ma poi dalla Serie C alla promozione in A siamo stati sempree amici. Noi ragazzi di Mondonico eravamo degli scapestrati, quante storielle divertenti potrei raccontare. Una volta stavamo palleggiando di testa con una pallina da tennis, quando si avvicina il magazziniere Taino che vuole provarci anche lui.riesce in qualche modo a scambiare di nascosto la ...