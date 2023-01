Gianluca Vialli | chi era | come è morto il calciatore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 gennaio 2023)ci ha lasciato nelle ultime ore. Un lutto tremendo per tutto il mondo dello sport che piange in queste ore la sua scomparsa. Il grande campione era malato da tempo: un tumore al pancreas contro il quale ha lottato negli ultimi mesi e che, alla fine, non gli ha lasciato scampo. ua moglie, Cathryn White Cooper, durante la malattia è sempre stato al suo fianco, rappresentando per lui una spalla ed un porto sicuro. La coppia ha anche due figlie: Olivia e Sofia, ora straziate dalla sua scomparsa.: ci ha lasciati a 58 anni A pochissimi giorni dalla scomparsa di due grandi miti del calcio, Pelé e Mihajlovic, ora un altro tremendo lutto sconvolge il mondo del calcio e tutta la comunità di appassionati dello sport: all’età di 58 anni si è spento a ...