Gianluca Vialli | chi è la moglie Cathryn White Cooper | “Con lei mi sentivo fortunato”

(Di venerdì 6 gennaio 2023), la, sposata nel 2003: dalla loro unione sono arrivate le figlie Olivia e Sofia. Oggiè motto., chi è lachi è laIl capo delegazione della nazionale ed il ct degli azzurri Roberto Mancini saranno tra gli ospiti di “Che Tempo Che Fa” per presentare “La Bella Storia”, docufilm di Marco Ponti che ripercorre i gloriosi anni della Sampdoria, nel periodo che ha visto protagonisti per l’appunto il Mancio e. Quando ha vestito la maglia del Chelsea, durante l’esperienza londinese (che in seguito l’ha visto come allenatore del team tra il 1998 ed il ...

La Gazzetta dello Sport

Risale alla sera dell'11 luglio 2021 l'ultima grande felicità di, al netto degli affetti familiari anche se Roberto Mancini di fatto un suo familiare lo è. Un anno e mezzo fa l'abbraccio sul prato di Wembley fra lui, capodelegazione della nazionale,...ROMA - È morto oggi a 58 anni, da cinque anni lottava contro un tumore. Un "ospite indesiderato" che è arrivato nel 2017 e non è andato più via, nonostante a tratti fosse rimasto in silenzio acquattato in un angolo. È morto Gianluca Vialli, ci lascia a 58 anni il grande bomber di Samp e Juve La frase del portiere di riserva nerazzurro nel tunnel sembra pronunciata con tono leggero, ma ai supporter partenopei - che non hanno gradito presunti interventi rudi su Kvaratskhelia - non è andata ...Lutto nel mondo del calcio con la scomparsa a 58 anni di Gianluca Vialli. Sui social il Napoli ha pubblicato un post: "Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si uniscono al dolore ...