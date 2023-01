Gianluca Vialli | che ha avuto al suo fianco fino alla fine la moglie Cathryn

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L'ex calciatore, scomparso per un tumore al pancreas a 58 anni, lascia laWhite-Cooper, sposata in gran segreto a Londra nel 2003, e le due figlie Sofia e Olivia. A loro, le tre donne della sua vita, negli ultimi anniaveva dedicato i suoi pensieri più toccanti

La Gazzetta dello Sport

In campo e fuori, ogni giorno" Anche Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha voluto salutare per l'ultima volta. Di seguito le sue parole. "Sei stato classe, eleganza, rispetto.Così Massimiliano Allegri sunel giorno della scomparsa del grande attaccante, con la Juventus dal 1992 al ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas L'ex calciatore, scomparso per un tumore al pancreas a 58 anni, lascia la moglie Cathryn White-Cooper, sposata in gran segreto a Londra nel 2003, e le due figlie Sofia e Olivia. A loro, le tre donne d ..."Abbiamo vinto, insieme, tante partite e condiviso alcuni dei momenti più belli delle nostre vite. Per amore del nostro pallone ci siamo qualche volta scontrati. Senza sconti ma sempre con il massimo ...