GF Vip | Antonino rischia la squalifica | “Quando è uscito ha sentito la sua ex fiamma”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il gieffinoSpinalbeseladal programma a causa di una violazione del regolamento che sarebbe avvenuta durante il periodo di Capodanno,ha lasciato la casa per alcune visite mediche. Sui social monta la rabbia: l’ex di Belen Rodriguez, si accusa, starebbe ricevendo un trattamento di favore da parte della produzione. Ecco tutto quello che è successo.Spinalbese hala sua exfuori dalla casa?la(Ilovetrading.it)Questa edizione del reality cult di Canale 5, Grande Fratello Vip, verrà ricordate certamente per le numerose richieste di espulsione arrivate dai telespettatori. Alcune sono arrivate – come quella di Ginevra Lamborghini, poi rientrata nella casa per ...

Notizie.it

Oriana Marzoli si è presa un'altra cotta. Dopo la "rottura" conSpinalbese , dentro la Casa del Grande Fratellosi sente nuovamente odore di "drama". La venezuelana ha deciso di dichiararsi a Luca Onestini , suo inseparabile amico speciale. Oriana si ...... 2023 Ma la Fiordelisi con chi avrebbe dovuto fare la foto Ovviamente con, o meglio, con ...della Casa hanno giocato nel mettersi in posa in vista del famoso calendario 2023 del GFche ... GF Vip, Antonino in ospedale ha violato il regolamento: c’entra Ginevra Antonino Spinalbese ha contravvenuto alle regole in ospedale Ecco i rumors che dicono che ha fatto ciò che non doveva ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Giaele De Donà si è lasciata andare ad una promessa su Antonino. Ecco che cosa ha detto.