Gf Vip 7 | scoppia una lite furibonda tra Dana Saber e Giaele De Donà | “Lecchina | creati una personalità!”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Neanche il giorno dell’Epifania ha portato un po’ di tranquillità e leggerezza nella Casa del Grande Fratello Vip 7, dove nel pomeriggio si è consumata unatraDe. Tutto ha avuto inizio nel salone, mentre i ‘vipponi‘ erano impegnati a scattare le foto per il Calendario. D’improvviso si sentono le urla delle due concorrenti, i cui animi si sono scaldati a causa di un semplice piatto di pasta. A quanto pare, gli inquilini avevano preparato il pranzo e, che in quel momento dormiva, non era a conoscenza di chi fossero le porzioni. Quindi al risveglio, giunta in cucina in cerca di cibo, la modella ha trovato il piatto di pasta destinato ad Edoardo Tavassi. Apriti cielo! Il gesto dellaha scatenato ...