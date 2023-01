“GF Vip 7” | Oriana Marzoli si dichiara a Luca Onestini | la risposta di lui è assurda

TGCOM

... una delle concorrenti della settima edizione del ' Grande Fratello' in onda su Canale 5, ... qui viene ripreso Luca Onestini ai fornelli in compagnia diMarzoli e Nicole Murgia' si legge ...Prima il triangolo con Antonino e Daniele , poi la scelta, le notti sotto le coperte con Spinalbese, la rottura e le litigate con l'ex di Belen; il percorso diMarzoli al GFè iniziato con i drammi in pieno stile Uomini e Donne (programma a cui ha partecipato in Spagna). Una volpa archiviato il capitolo 'Antonino', la bella spagnola si è ... Al "Grande Fratello Vip" baci per tutti... ma non per Onestini e Oriana Oriana Marzoli e la dichiarazione a Luca Onestini: le parole dell’uomo sorprendono Oriana Marzoli da quando è entrata nella casa del Grande ...Il rapporto tra Onestini e Oriana cresce ogni giorno, pur restando in una zona indefinita, frammista fra amicizia e gioco. A tal proposito, la concorrente, approfitta della privacy del Cortiletto per ...