“GF Vip 7” dopo Antonino Spinalbese | Oriana è al centro di un triangolo amoroso

(Di venerdì 6 gennaio 2023) In Italia non era famosissimaMarzoli, eppure la scelta di farla entrare nella Casa del Grande Fratello Vip è risultata più che vincente. Inutile fare finta di niente: la reality chica venezuelana da quando ha messo piede nella dimora più spiata d’Italia ha creato dinamiche interessantissime per gli spettatori, al netto dei suoi eccessi che ormai sono diventati familiari al pubblico che l’ha presa decisamente in simpatia.Marzoli dimenticae strizza l’occhio a due concorrenti: il nuovoL’abbiamo vista piangere e strepitare davanti al comportamento altalenante di(che a causa di problemi di salute ha lasciato per qualche giorno la Casa), eppure il sorriso non è tardato a tornare sulla bocca della bella ...

Fanpage.it

Leggi anche > Patrizia Rossetti, lite furiosa con Mastrotal'addio al Gf: cos'è accaduto Leggi anche > Sara Di Vaira pronta a prendere il posto di Selvaggia a Ballando: 'Fuoco e fiamme' La ...... sempre a dire 'questo è il mio, non posso sbagliare' e a scivolare su bucce di banana subito. ... Dubitiamo che avrà mai una stella Michelin, di sicuro lo vediamo bene al Grande Fratello. I ... Soleil Sorge dopo lo scontro con Luca Onestini al Gf Vip: L'80% del ... Antonino Spinalbese ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip per effettuare dei controlli per rimuovere una disti. L'ex fidanzato di Belen però dovrà rimanere per ...Resto qua, voglio stare in mezzo a voi: Orietta, prendi un posto anche per me. Voglio stare con Ciacci e con i miei ex amici, nella casa mi fanno un mazzo grande così . Ma Signorini si è dimostrato in ...