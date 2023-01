Gf Vip 6 | Delia Duran parla del figlio che non arriva da Alex Belli e rivela se hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita

ilmattino.it

Tra i nomi spuntati fuori ci sarebbero quello dei due ex volti della precedente edizione del GF, Alex Belli e la compagnaDuran; ma sarebbe stato fatto anche il nome di Loredana Lecciso ...Antonino Spinalbese ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratelloper effettuare dei controlli per rimuovere una disti. L'ex fidanzato di Belen però dovrà ... Alex Belli eDuran prossimi ... Isola dei Famosi, Alex Belli e Delia Duran prossimi concorrenti Le novità sul cast L'ex gieffino si mostra senza veli in uno scatto osé in cucina e viene riempito di attacchi e commenti ironici ...Antonino Spinalbese ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip per effettuare dei controlli per rimuovere una disti. L'ex fidanzato di Belen però dovrà rimanere per ...