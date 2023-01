GeVi Napoli | rescissione consensuale con Robert Johnson

Sportando

. Joseph Michael Young è un nuovo giocatore dellaBasket . Il club azzurro firma la prima novità di mercato inserendo la guida nel roster dopo aver deciso per l'esonero di coach Maurizio Buscaglia affidando la panchina a Cesare Pancotto. ...Basket 2022 - 2023 Serie A SquadraColpo di mercato dellaBasket che ingaggia Joseph Michael 'Joe' Young, forte play/guardia statunitense di 188 cm per 84 kg, classe 1992. Il rinforzo azzurro ha iniziato la ... Napoli risolve con Robert Johnson La Gevi Napoli Basket comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'atleta Robert Johnson. La società ringrazia il giocatore e gli augura le migliori fortune umane e professionali per il ...Il mercato ha appena aperto i battenti, e il Bayern Monaco non ha perso tempo per mettere a segno i primi due colpi. I bavaresi, nel giro di poche ore, hanno chiuso per l’arrivo… Leggi ...