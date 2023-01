GeVi Napoli | ingaggiata la guardia Joe Young

Leggi su seriea24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) LaBasket comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Joseph Michael. Il giocatore, nato il 27 Giugno 1992 a Houston, è unadi 188 centimetri per 84 kg. Dopo l’esperienze al College con gli Houston Cougars e gli Oregon Ducks, 20.7 punti di media nell’ultima stagione NCAA,viene selezionato dagli Indiana Pacers nel draft 2015. Con la maglia dei Pacers gioca 3 stagioni, intervallate dall’esperienza in G-League con i Fort Wayne Mad Ants, con cui realizza 24.3 punti di media. Nel 2018-2019 il nuovo giocatore dellasi trasferisce in Cina con i Monkey Kings di Nanjing per due stagioni. Nella prima chiude con 36.1 punti di media e 5.2 assist, nella seconda ci sono 38.3 punti per partita e 6.4 assist.resta in Cina anche nella ...