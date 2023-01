Geolier pubblica il disco Il coraggio dei bambini | feat con Sfera | Guè | Paky

(Di venerdì 6 gennaio 2023)ilIldei, al suo interno moltitra cui quelli conEbbasta, Guè,Il 2023 non poteva essere inaugurato in un modo migliore:ha finalmente messo fine alla grandissima attesa dei suoi fan e, a tre anni dal suo eclatante esordiografico, ha rilasciato il suo nuovo album, Ildei(Columbia Records/Sony Music Italy), fuori ora ovunque in formato fisico, streaming e digitale al link https://Columbia.lnk.to/ildei. A proposito deldeiracconta: “Il titolo dell’album è arrivato alla ...

