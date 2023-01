Calciomercato.com

...giorni un noto intermediario che lavora con Fenerbahce e Galatasaray ha preso contatti con l'... A Torino potrebbe essere data fiducia a Cambiaso, exche la Juve ha prelevato questa estate ...... è entusiasta per l'acquisto di Domenico Criscito, come ha detto a 'Il Secolo XIX -': 'È ...cominciata oggi.15.42 - Conferme dal Portogallo circa la rottura tra Ronaldo e il suo storico... Genoa, l'agente di Yalcin: 'Guven è felice. Non si muoverà' Il Genoa cerca rinforzi in difesa per guardare in maniera più serena al girone di ritorno con l’obiettivo di riportare il Grifone in Serie A Il club rossoblu guarda in casa Cagliari per rinforzare la ...Col mercato di gennaio entrato nel vivo, sono tante le voci che si rincorrono sul futuro dei giocatori del Genoa. Tra questi Guven Yalçin ...