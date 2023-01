GdS – Calciomercato Psg | stasera l’ultima di Navas?

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 2023-01-06 14:49:42 L’autorevole rosea: Il portiere gioca in coppa di Francia contro lo Chateauroux, ma è il primo della lista che lascerà il club dell’emiro del Qatar. Sull’ex Real ci sono forti dubbi, mentre si vorrebbe cedere a titolo definitivo anche Icardi, ora in prestito al Galatasarayin coppa di Francia, contro lo Chateauroux, tocca a Keylor. Ma il portiere costaricano non è mai stato così lontano dal Psg. Il club dell’emiro del Qatar infatti spera di potergli trovare una nuova squadra durante la finestra di gennaio. E se per Messi c’è già l’idea di continuare, il rinnovo non è più scontato per Sergio Ramos. Né il rientro di Icardi dal Galatasaray, per cui si evocano già sbocchi in Arabia Saudita. Ostacoli — Per ora, però, il caso più urgente è quello del portiere. Già d’estate il Psg aveva cercato di piazzare ...