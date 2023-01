Gb | sondaggio | 3 | 2% della popolazione s' identifica come Lgbt

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non supera il 3,2% la quota diinglese e gallese che oggigiorno s'a domandagay, lesbica, trans, bisessuale o comunque non etero. A certificarlo - nella prima rilevazione ...

QuiFinanza

Stando alle risposte ai questionari del censimento - compilati da oltre il 92%popolazione adulta residente nel Regno sopra i 16 anni di età e richiesta solo su base volontaria per ciò che ...Ilannuale di Fandango, il colosso Usa di rivendita biglietti, nello svelare che il titolo in cima alle aspettative 2023 è GuardianiGalassia Vol. 3, rivela che 9 dei primi 10 film ... Sondaggi politici di fine anno, crolla uno storico partito LONDRA, 06 GEN - Non supera il 3,2% la quota di popolazione inglese e gallese che oggigiorno s'identifica a domanda come gay, lesbica, trans, bisessuale o comunque non etero. A certificarlo - nella pr ...Intervenuto ai microfoni di TvPlay su Twitch il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato di Inter-Napoli: "Se il primo tempo fosse finito 3 a 0 nessuno avrebbe avuto ...