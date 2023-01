Gazzetta dello Sport | contro la Samp Kvaratskhelia potrebbe partire dalla panchina

La Gazzetta dello Sport

Nelle sue quattro stagioni alla Juventus, Gianluca Vialli è stato uno dei migliori attaccanti d'Europa: segnò 53 gol in tutte le competizioni, aiutando ... È morto Gianluca Vialli, ci lascia a 58 anni il grande bomber di Samp e Juve Ormai un grande club deve poter contare su organici allargati: Inter, Milan e Juve stanno scoprendo l'importanza delle riserve di lusso ...Un 2002 italiano con il 9 sulle spalle ha cominciato a segnare con continuità. Questa sì che è una bella notizia per iniziare il nuovo anno, anche in chiave azzurra. Nello Squid Game dei giovani attac ...