Gazzetta – Bereszynski al Napoli dalla Sampdoria? Per il manager oggi previste le visite mediche del polacco

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 2023-01-06 01:10:26 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Da parte dei due club c’è più cautela: sarebbero ancora da mettere a posto gli ultimi dettagli del contratto. E domenica al Ferraris la Samp affronta proprio la capolista… Il segnale che la chiusura della trattativa per il passaggio di Bartoszalsia ormai vicinissima lo si è avuto mercoledì a Reggio Emilia, quando Stankovic ha consegnato la fascia di capitano blucerchiato ad Audero, togliendola al. Il difensore blucerchiato, che domenica potrebbe affrontare da avversario la sua prossima squadra,era a Genova, come hanno confermato fonti vicine alla società di Corte Lambruschini, in attesa che vengano messi a punto gli ultimi dettagli del suo trasferimento alla corte di Spalletti. Tutto ciò, ...

La Gazzetta dello Sport

Ben sapendo, però, che il trasferimento dial Napoli consentirà un notevole risparmio sul monte - stipendi globale blucerchiato. Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie Gasport 6 ...Nella ripresa Toljan (5') si fa 50 metri palla al piede, serve Berardi schermato da. Audero ferma uno scatenato Traorè quindi proteste dei neroverdi per un gomito di Amione su un tiro di ... Bereszynski al Napoli Per il manager oggi visite mediche. I club frenano... Bartosz Bereszynski va al Napoli, ora è tutto fatto. Così Sky Sport: “Il Napoli ha definito il suo primo colpo di gennaio, ovvero Bereszynski. Era un’operazione in stato avanzato ma domani Bereszynski ...E' tempo di visite mediche per Bereszynski al Napoli. Il terzino destro polacco arriva dalla Sampdoria, dove va in cambio il giovane italiano Zanoli. Percorso inverso per il portiere Contini, che torn ...