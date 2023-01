Gas | scende sotto i 70 euro in avvio di seduta ad Amsterdam

Sky Tg24

Avvio di seduta in calo per il prezzo del, che torna sotto i 70 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, ieri in recupero dopo diverse sedute, cedono il 4,7% a 69 euro. . 6 gennaio 2023: Il prezzo al Ttf torna a salire, dopo aver segnato con 64 euro il valore piu' basso da dicembre 2021. In chiusura i contratti vengono ceduti a 69,4 euro al megawattora, in crescita del 6%. In ... Gas, il prezzo scende: quando caleranno le bollette La situazione e l’andamento del 2023 MILANO, 06 GEN - Avvio di seduta in calo per il prezzo del gas, che torna sotto i 70 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, ieri in recupero dopo diverse sedute, cedono il 4,7% a ...Il presidente di Nomisma Energia: Non siamo fuori da crisi, rigassificatori per colmare gap gas russo . Ma dal prossimo mese ci sarà un forte calo. Pertanto ci sono segnali positivi anche perché c'è i ...