Gandino | la Befana arriva in parapendio | la gioia dei bambini

(Di venerdì 6 gennaio 2023). Condizioni meteo ideali in quota e atterraggio perfetto a Cirano per la “dal cielo” proposta ada Volo Libero Monte Farno e Pro Loco. La vecchina è atterrata invenerdì (6 gennaio) attorno a mezzogiorno a bordo di una slitta biposto planata fra gli applausi di centinaia di spettatori ai piedi del Santuario di San Gottardo. Un nugolo di vololiberisti ha poi completato gli atterraggi singoli, distribuendo dolciumi a tutti i. Ad avviare l’iniziativa fu, più di vent’anni fa, Diego Servalli, il gandinese pioniere del volo libero, morto nel 2015 in un tragico incidente stradale.