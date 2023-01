Fuori Legnini | entra Castelli | “Ma nessuno sente noi terremotati”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Al direttore - È singolare che, nella diatriba sulla non riconferma del Commissario Sisma Giovanni, avenga in mente di chiedere il parere dei veri protagonisti del dramma del Centro Italia, cioè noi. Protagonisti nostro malgrado, è chiaro, ma certo più di altri in grado di pesare l’azione dei Commissari straordinari che si sono succeduti, anche a poca distanza l’uno dall’altro, fin qui. Ad Arquata del Tronto, il paese marchigiano che ha contato decine di morti – il mio paese – solo con la gestionesiamo finalmente arrivati a gettare le basi della ricostruzione. Prima, ed è un fatto, il caos normativo, l’indifferenza, l’inadeguatezza delle strutture e degli attori è stata la regola. La struttura commissariale, in particolare, era una sorta di vuoto guscio che rasentava l’inutilità, ...

