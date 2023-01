Fulminacci torna con “Tutto inutile”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) foto di Filiberto SignorelloROMA – Quante volte capitano quelle giornate no, quando vastorto, quando per fretta, per distrazione o per fatalità non te ne va una giusta. Ma alla fine se ti fermi a ragionare e cambi prospettiva, riesci a ridimensionaree perché no anche a riderci su. Ed è così, con la sua impareggiabile ironia, da sempre cifra stilistica della sua penna e della sua forza interpretativa, chea farci aprire gli occhi sulle mille sfaccettature che caratterizzano gli esseri umani: il nuovo singolo “” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da okgiorgio, sarà fuori ovunque mercoledì 11 gennaio in streaming e in digital download, e da venerdì 13 in radio. Da sabato 7 gennaio sarà disponibile il pre-save del singolo e, inoltre, sarà ...